Una nave con 150 migranti in arrivo a Pozzallo, sindaco: porto chiuso

Pozzallo - “Non pensi il Governo italiano di trovare il porto di Pozzallo quale luogo di sbarco in un momento come questo. Con grande strazio per i migranti, ma la salute pubblica della mia comunità viene prima di tutto”.

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, fiuta lo lo sbarco dei 150 migranti a bordo dell'Alan Kurdi, la nave della Ong battente bandiera tedesca, attualmente a 70 miglia dal Porto di Pozzallo, in attesa di conoscere il suo destino di approdo. Il primo cittadino pozzallese richiama il Governo all’emergenza di salute pubblica.

Proprio ieri , il Governo aveva decretato come non sicuri i porti italiani per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Covid 19. “I porti italiani- si legge nel decreto, non assicurano i necessari requisiti di “porto sicuro”.

Ammatuna richiama ad una procedura che codifichi gli sbarchi. “Si pensi a sottoporre a tamponi direttamente i migranti sulla nave prima di accettare lo sbarco. Sorprende anche il fatto che non si parla neanche di distribuzione degli stessi migranti in altre realtà portuali. Senza garanzie non consentiremo nessuno sbarco”.