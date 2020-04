In arrivo a Modica un nuovo paziente da Ragusa

Modica - E' atteso all'ospedale Covid di Modica il ricovero di un nuovo paziente proveniente da Ragusa, positivo e sintomatico al Coronavirus. E' destinato al reparto Malattie Infettive. Salee così a dieci il numero dei ricoverati al Maggiore affetti dal Covid-19. Sei i pazienti ricoverati in Malattie Infettive, tre in Rianimazione.

Per tre pazienti si attende l'esito del secondo tampone per programmare la loro dimissione. In questo modo i ricoverati totali nelle prossime ore potrebbero diventare quattro in Malattie Infettive, e tre in Rianimazione, per un totale di sette, rispetto agli attuali dieci.