Bimba di 10 mesi di Avola con la febbre, positiva al Virus

Avola - "Una piccola di appena 10 mesi è risultata positiva al coronavirus". Lo ha annunciato il sindaco di Avola, Luca Cannata, durante un messaggio video rivolto ai residenti della città del Siracusano. "Stiamo cercando - ha detto - di ricostruire la rete dei contatti della bimba e dei genitori, per ridurre al massimo i rischi di contagio ma al tempo stesso stiamo dando supporto alla famiglia". Il sindaco, che non ha fornito altri dettagli sul conto della minore, ha anche lanciato un appello. "E' la dimostrazione che nessuno è immune al virus, per cui chiedo di restare a casa, trascorriamo le festività pasquali nelle nostre abitazioni".

Secondo quanto si è appreso, la bimba aveva la febbre e gli altri sintomi del covid-19, così i medici hanno deciso di farle un tampone per mettersi al sicuro. L'esito è stato positivo: contagio al coronavirus. La piccola è attualmente ricoverata in un ospedale della zona ed è sotto stretta osservazione. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.