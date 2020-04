Fanno la grigliata di carne la sera del Sabato Santo, 8 denunciati

Lentini - L'irresistibile voglia del barbecue in strada. Alle 22 di ieri, Sabato Santo, i poliziotti di Lentini sono intervenuti in una strada dove alcune famiglie avevano organizzato una grigliata al centro della via con la partecipazione delle persone del vicinato.

Era stata imbandita una tavolata di circa 10 metri con bottiglie di vino e di birra e sopra i due barbecue accesi stavano già cuocendo alcune fettine di carne. L'intervento degli uomini del Commissariato ha interrotto immediatamente l’assembramento. La Polizia ha denunciato otto persone per aver violato le disposizioni sul contenimento sanitario.