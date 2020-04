Modica - E’ morto lo storico sindacalista modicano Ettore Rizzone. E’ stato trovato nella sua abitazione di Contrada Quartarella, in territorio di Scicli, dai parenti. Rizzone, al momento del decesso era da solo. Per decenni è stato esponente della Cisl. Negli ultimi anni era passato alla Uil e diversi iscritti lo avevano seguito. Aveva 85 anni. Era dipendente comunale in pensione.