Morto il cane vittima col suo padrone di esplosione bombola Gpl

Modica - Non ce l’ha fatta il cane di Angelo P., il 49enne rimasto ustionato ieri, nell’esplosione di una bombola di gas all’interno della sua abitazione di Via Dente Crocicchia a Modica. Con l’uomo, il pomeriggio di Pasqua, era rimasto ferito anche l’animale. Domenica sera Jack è stato operato d’urgenza ma, purtroppo, è spirato per via delle numerose lesioni, anche interne, che aveva riportato a causa dell’onda d’urto provocata dall’esplosione. Jack aveva 4 anni.