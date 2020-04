Comiso, 7 casi, quasi tutti guariti

Comiso - Tira un sospiro di sollievo la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari: "59 in totale i positivi in provincia di Ragusa. A Comiso nessun nuovo caso, anzi registriamo la guarigione (testimoniata da tampone negativo e da condizioni buone di salute) di quasi tutti i nostri concittadini, contagiati da Coronavirus, che erano in tutto sette. Sono risultati ottenuti grazie allo sforzo di tutti e al sacrificio dell'isolamento e del distanziamento".