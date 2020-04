Sicilia, muore a 19 anni subito dopo aver partorito

Enna - Tragedia al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Basilotta di Nicosia, dove una giovane mamma di 19 anni è morta per le complicanze sopraggiunte dopo il parto.

Maria Giusi Marletta, 19 anni, di Raddusa (Catania), aveva partorito apparentemente senza problemi, poi erano sopraggiunte una serie di complicazioni e la giovanissima mamma era stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Basilotta attivato con 4 posti il 25 marzo, pochi giorni prima che la diciannovenne partorisse, e dove è rimasta ricoverata senza riprendere conoscenza.

Secondo indiscrezioni non confermate sarebbe sopraggiunta anche una infezione respiratoria, ma la giovane non era stata sottoposta al tampone e non era stato disposto il trasferimento al Covid Hospital dell'Umberto I di Enna.