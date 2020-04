Donati gli organi di Francesca Campo

Ragusa - Sono stati donati gli organi della trentenne ragusana Francesca Campo, la cui vita è stata interrotta troppo presto per sua scelta. Inutili i soccorsi del fidanzato medico, anch'egli ibleo, residente con lei a Torino. Ed è stato il ragazzo a decidere l'espianto degli organi: fegato, cuore, reni, cornee e pancreas, donati a pazienti in alcuni dei casi in fin di vita.

Era stata la stessa Francesca, anni fa, a manifestare al proprio ragazzo il desiderio di donare gli organi in caso di evento. Di lei resta un sorriso bellissimo, aperto come i suoi occhi neri, sulla vita. La salma è arrrivata ieri a Ragusa, da Torino, dove è stata tumulata. A piangerla, a Ragusa, la cara mamma.

"Aspettami', dicevi, 'aspettami'. Ci eravamo appena laureati entrambi, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra. Quelle parole le sento ancora come fosse ieri: 'aspettami, impiegherò più tempo, cadrò, ma col tuo sostegno mi rialzerò sempre e continuerò a seguirti'.

Adesso che la mia mente non è altro che uno scorrere incessante di ricordi, di meravigliose istantanee, quelle parole mi risuonano più che mai in testa. Ci hai provato con tutta te stessa, lo so -scrive il fidanzato-.

Ti ho dato tutto, incondizionatamente, così come si fa quando si vive seguendo il cuore e ho ricevuto indietro l'immensità. Rifarei tutto altre mille volte.

In questa incommensurabile lezione di vita ho toccato con mano la tua fragilità, mi sono messo alla prova senza pormi mai un limite, ho corso e rallentato, senza mai esitare.

Nei tuoi occhi ho percepito il vuoto di chi si è smarrita nei labirinti della mente e la mia mano non è bastata ad indicarti la giusta via.

Questo tempo 'sospeso', questo silenzio anomalo che aleggia nelle giornate, è come una forma di protezione, di rispetto, non solo verso di me, ma soprattutto verso il tuo nome che merita di essere ricordato nella sua purezza.

Da ogni tuo insegnamento proverò a ripartire certo del fatto che adesso starai volando alto, felice e libera dal peso che la vita ha avuto su di te. Nessuno cancellerà mai la tua meravigliosità, Francesca. Nessuno".