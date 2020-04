Terremoto a Piacenza, scossa sentita a Milano

Piacenza - Un terremoto molto forte, di magnitudo 4.2, è stato avvertito alle ore 11:42 del 16 aprile. L’epicentro sembra essere localizzato nella zona di Piacenza, ma è stato avvertito anche a Milano.

Il Centro sismologico europeo-mediterraneo segnala che la scossa è stata avvertita anche a Genova. Alcuni utenti sui social segnalano di aver avvertito nettamente il sisma, e di aver visto cadere tegole dai tetti. Il terremoto è stato sentito anche a Bologna. La magnitudo è stata di 4.2 ed è stata registrata con epicentro a 6 chilometri a sud-est di Cerignale (provincia di Piacenza) con coordinate geografiche (lat, lon) 44.65, 9.41 ad una profondità di 3 chilometri.

Ieri sera intorno alle 22, un’altra scossa di magnitudo 3,5 registrata fra Piacenza e Parma, ma avvertito distintamente in tutta la zona appenninica delle due province emiliane. “Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche”. Dice Rita Nicolini, direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Piacentino. Si tratta della seconda scossa in poche ore, avvertita anche in città. “Breve, ma piuttosto intensa”, dice Nicolini che è in contatto con i tecnici. La scossa è stata registrata a una profondità di 3 km.