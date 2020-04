E' agli arresti domiciliari e va a fare la spesa

Giarratana - A Giarratana, nel tranquillo pomeriggio di ieri, un 52enne giarratanese sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ha pensato di poter uscire a fare la spesa. La pattuglia della locale Stazione Carabinieri l’ha subito intercettato e lo ha arrestato per evasione. L’uomo aveva con sé anche un coltello con la lama lunga 36 cm, fatto per cui è stato denunciato anche per porto abusivo di armi e sottoposto nuovamente ai domiciliari. La Stazione Carabinieri ha altresì avanza una proposta di aggravamento della misura cui è attualmente sottoposto l’uomo.