L'anziana morta di Coronavirus era nonna di Rosalia Misseri

Modica - E' morta questa mattina all'ospedale 'Maggiore' di Modica, la pensionata di Rosolini, rimasta contagiata dal covid-19. Il cuore di Rosalia Cavarra Misseri, che aveva 88 anni, non ha retto all'urto devastante del virus. Rosalia Cavarra Misseri non era mai uscita di casa, anche in ragione di precedenti e seri problemi di salute. Appreso del contagio, le persone che sono state a contatto con la vittima sono state sottoposte al test del tampone, che è risultato negativo. In tutto sei persone, compreso uno dei figli e la nuora. Con la sua dipartita sala a tre il numero di decessi per coronavirus a Rosolini.

La pensionata scomparsa questa mattina è la nonna dell'attrice-cantante rosolinese Rosalia Misseri, la 'Esmeralda' nel Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. L'artista per motivi professionali vive a Roma, appresa la notizia della scomparsa della nonna ha scritto: "Nonna Rosalia non ce l'ha fatta! Ha lottato fino all'ultimo, come solo un vero guerriero sa fare! Tutta la famiglia, seppur non fisicamente, piena di lacrime e di fiori si stringe attorno a lei. Ora sei con nonno Rosario, con i tuoi cari e gli angeli del cielo! Grazie di te Nonna! Ti porteremo per sempre nel nostro cuore".