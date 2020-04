Covid-19: in Sicilia 2.210 casi,8 in più

CATANIA, 20 APR In Sicilia le persone attualmente contagiate dal Covid19 sono 2.210, otto in più di ieri, mentre quelle guarite sono 346. E' quanto emerge dai dati comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 51.373 (+1.601 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.759 (+42), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.210 persone (+8), 346 sono guarite (+31) e 203 decedute (+3). Degli attuali 2.210 positivi, 565 pazienti (+2) sono ricoverati di cui 39 in terapia intensiva (2) mentre 1.645 (+6) sono in isolamento domiciliare.