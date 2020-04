Ragusa, accendono il forno a legna, e va a fuoco la casa

Ragusa - Alle 11.53 di oggi una squadra dei Vigili del fuoco con autobotte al seguito per il rifornimento idrico è intervenuta a Ragusa in via Fratelli Rosselli, per l'incendio di un tetto di copertura in travi in legno in un edificio di quattro piani fuori terra.

Presumibilmente a causa dell'accensione del forno a legna collocato appunto all'ultimo piano dell'edificio, e di un guasto improvviso alla canna fumaria, il tetto di copertura in legno si è incendiato. I pompieri sono riusciti in breve tempo a circoscrive l'incendio, evitando la sua propagazione agli edifici vicini e a limitare i danni nei locali dell'edificio interessato dalle fiamme. Sul posto intervenuto personale della Polstato di Ragusa ed in via precauzionale una ambulanza del 118. Nessun danno a persone, ne all'edificio nel quale dovrà solamente essere ricostruito il tetto di copertura.