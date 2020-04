Va a fare pesca subacquea. Tanto aveva la mascherina

Vittoria - Non è mancata la fantasia al gelese che andando a Scoglitti, a fare pesca subaquea, nonostante il coronavirus e le restrizioni imposte dalle leggi, ha portato con se la mascherina.

E' successo nella borgata marinara di Vittoria, il giorno di pasquetta, quando gli uomini della Guardia di Finanza hanno trovato un uomo proveniente da Gela, che ha pensato di approfittare della giornata soleggiata per dedicarsi al suo hobby preferito, la pesca subacquea. Il soggetto in questione, individuato ancora in mare, una volta uscito dall’acqua ha trovato ad attenderlo una pattuglia delle Fiamme Gialle che non ha potuto fare a meno di contestargli la violazione del divieto di spostamento fuori comune.