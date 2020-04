Sono solo due i positivi di Comiso

Comiso - "I casi positivi al Covid-19 in provincia sono stati complessivamente 64 dall'inizio della crisi ad oggi. In tutto sono stati processati 2840 tamponi. I contagiati a Comiso sono stati 7, di cui solo due ancora positivi, ma in via di guarigione; gli altri 5 dono tutti negativi e guariti".

A parlare è la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari. "Attendiamo qualche altro giorno per il ritorno graduale alla normalità quotidiana, senza mai tralasciare le regole di comportamento che abbiamo ormai acquisito: no ad assembramenti, no a contatti con gli altri. Preserviamo la nostra e l'altrui salute".