Vittoriese senza patente, alla guida per la seconda volta in due anni

Vittoria - La Polizia Stradale di Ragusa, durante un controllo predisposto lungo la SS. 115, ha fermato un’auto il cui conducente, un vittoriese, è stato sorpreso alla guida senza patente, non avendola mai conseguita. Poiché il conducente veniva sorpreso alla guida del veicolo, per la seconda volta nel biennio, senza patente, é stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro per la successiva confisca.

A Vittoria, in Piazza del Popolo, personale del locale Distaccamento Polizia Stradale e delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, a tarda sera, hanno proceduto al controllo di un veicolo il cui conducente, un cittadino di origine rumena, in evidente stato di ebrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. Per tale rifiuto, come previsto dalle norme del codice della strada, lo straniero é stato deferito all’Autotità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro.