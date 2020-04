9 positivi in più in un giorno nel ragusano

Ragusa - Quanti pensavano che a Ragusa l'avessimo fatta franca col Coronavirus, sbagliavano di grosso. In un sol giorno, sono 9 i positivi diagnosticati dall'Asp, di cui 2 in una casa di riposo di Vittoria, e 7 a Ragusa, in un unico ambiente di lavoro. Sono colleghi di lavoro tutti asintomatici. Dall'inizio della pandemia sono 78 i positivi in provincia di Ragusa, contando anche i sei pazienti deceduti.

Solo nello scorso fine settimana, sono stati oltre 410 sono stati i tamponi esaminati dal Laboratorio di Ragusa e dai laboratori accreditati di Catania e Palermo convenzionati con la Regione Siciliana.