Avvertita scossa di terremoto nel ragusano

Ragusa - Scossa di terremoto di magnitudo 3,5 poco prima delle 16,30 in Sicilia sudorientale. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Le scosse sono state due, a distanza di un minuto l'una dall'altra, una alle 16,28 e l'altra un minuto dopo. L'epicentro è stato a Bompietro (a 36 chilometri di profondità), un comune di 1300 anime -a Sud di Cefalù-, in provincia di Palermo. La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia. La momento non si segnalano danni a cose o a persone. Qui sotto la mappa.