Un falco investito da un'automobile, ferito e soccorso. Sta bene

Agrigento - Un raro esemplare di Falco Naumanni, più conosciuto come Grillaio, rimasto ferito (aveva una frattura all'ala) perché colpito da un'automobile, è stato trovato dai carabinieri di Racalmuto lungo la Statale 640 Caltanissetta-Agrigento. Riconosciuto dai militari del Centro anticrimine natura di Agrigento, l'uccello appartenente a una specie protetta a livello nazionale e comunitario e rientra tra le specie in stato di conservazione "vulnerabile".

Il rapace è stato portato nella sede dell'associazione "Caretta Caretta e Fauna selvatica" di Favara e affidato al vicepresidente Diego Valenti che, dopo le prime cure, sta organizzando il trasferimento al Centro di Recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea. Dopo le cure il falco verrà chiuso in una voliera per riprendere l'attività muscolare, in attesa di reinserimento in natura.