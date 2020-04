Medico ospedale di Siracusa in Rianimazione per Covid

Siracusa - Un dirigente medico dell'ospedale Umberto I di Siracusa si trova in Rianimazione per essere stato contagiato dal coronavirus. Il medico, che ha 47 anni, non avrebbe prestato servizio in quei reparti, poi diventati focolai di contagio di covid come, Cardiologia, Geriatria ed il Pronto soccorso. Le sue condizioni sarebbero stazionarie, ma risponderebbe alla terapia. E' l'ennesimo operatore sanitario che rimane contagiato all'ospedale Umberto I, dove una trentina di persone hanno contratto il coronavirus.