Pazienti e sanitari della Clinica del Mediterraneo sottoposti a tampone

Ragusa - Nella mattinata di oggi è stato ricoverato, nell’ospedale Covid-19 – Modica – Malattie Infettive, un paziente di 67 anni ragusano proveniente dalla clinica Mediterraneo perché risultato positivo al test. Infatti, il paziente presentava sintomatologia febbrile. L'anziano era stato colpito da ictus, trasferito al Cannizzaro di Catania, in Riabilitazione, e dopo lo scoppio del Covid ritrasferito a Ragusa, nella struttura privata convenzionata col pubblico.

Sono scattate, immediatamente, tutte le procedure per la sanificazione della struttura e l’avvio dei tamponi per gli operatori della Clinica, si tratta di circa 130 persone. Tamponi anche per tutti i pazienti della Clinica, che resta aperta e operativa, in regime di sicurezza.