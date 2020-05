Nord Corea, Kim Jong Un è vivo e si fa vedere in pubblico

Nord Corea - Il leader nordcoreano Kim Jong Un è apparso oggi in pubblico per la prima volta da tre settimane a questa parte. Una lunga assenza che aveva fatto pensare a seri problemi di salute per il capo del governo di Pyongyang, al punto che in molti si erano spinti ad ipotizzarne la morte. A parlare della nuova uscita del leader è stata l’agenzia sudcoreana Yonhap. Nei giorni scorsi sulla questione era intervenuto anche il presidente americano Donald Trump che aveva detto sostanzialmente di conoscere le condizioni di Kim ma di non potere confermare o smentire alcunché.