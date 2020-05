290 tamponi nella clinica dove c'è medico positivo

Ragusa - C'è anche un medico di una Clinica di Ragusa tra le persone risultate positive al Covid-19 in provincia di Ragusa. E' il risultato che arriva da alcuni dei tamponi già esitati eseguiti sul personale della struttura privata dopo che era risultato positivo un paziente settantenne che è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Modica. Si dovrà attendere l'esito del resto dei tamponi per capire se ci sono altri contagi. Non sono più 130 i tamponi disposti ma 290 anche perché il medico ha svolto attività anche fuori dalla clinica e si stanno dunque ricostruendo tutti i suoi contatti e quelli dei suoi familiari, a quanto pare un'ottantina di persone su cui saranno eseguiti i test.

L'uomo vive con la sua famiglia fuori dalla provincia di Ragusa.