Clinica del Mediterraneo, struttura sanitaria più sicura oggi in Sicilia

Ragusa - Dopo i tamponi a tutto il personale sanitario, ai pazienti, e la contemporane sanificazione, la Clinica del Mediterraneo di Ragusa oggi è forse la struttura sanitaria più sicura in Sicilia. In conseguenza del caso covid positivo del 28 aprile scorso, relativo ad un paziente ricoverato presso la riabilitazione neurologica della Clinica, sono stati sottoposti a tampone rino-faringeo 21 pazienti e 127 unità tra il personale.

I risultati hanno dato esito negativo per tutti i tamponi effettuati eccetto per uno dei dipendenti che ha avuto un riscontro di positività. Il dipendente è già stato posto in regime di quarantena ancorché assolutamente asintomatico.

La casa di cura sta collaborando con l’ASP 7 nell’attivazione dei percorsi sanitari da seguire per la gestione del caso. Contestualmente, la Clinica del Mediterraneo ha eseguito una ulteriore accurata sanificazione di tutta la struttura, la qualcosa metterà nelle condizioni di sicurezza massima i pazienti che continueranno ad essere assistiti da personale adeguatamente formato e dotato di tutti i presidi occorrenti a gestire l’emergenza che tutto il mondo sta vivendo. La Clinica del Mediterraneo fa sapere a tutti i cittadini che è operativa e sta proseguendo nella sua attività pur nel rispetto di quelle che sono le disposizioni istituzionali.