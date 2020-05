Ecco nuova autocertificazione valida per la Sicilia. SCARICA MODULO

Palermo - C'è un nuovo modello dell’autocertificazione per la fase 2 valido solo per il territorio della Regione Siciliana. Con l’adeguamento alle ordinanze emesse dal Presidente Nello Musumeci, nel modulo compare quella relativa al trasferimento stagionale nelle seconde case e la voce relativa alla produzione agricola e cura di animali o cura del verde autocertificazione-Sicilia.

Tra le novità legate agli spostamenti in Sicilia, infatti, da oggi viene consentito alle famiglie di potersi recare nelle seconde case, anche in Comuni diversi da quello di residenza, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per l'intera stagione. Qui sotto il MODULO. SCARICA.

