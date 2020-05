Apre cofano dell'auto e gli spunta un serpente

Avola - Apre il cofano di una vecchia Lancia Ypslon e dentro il vano motore trova un lungo serpente. Pare si trattasse di una vipera. Da qui la richiesta di intervento ai vigili del fuoco del distaccamento di Noto, che in poco tempo sono arrivati in via Sant’Agostino, una traversa di via Nizza ad Avola La squadra dei pompieri appena individuato il lungo rettile tra gli ingranaggi del motore della vecchia Lancia, utilizzando delicatamente un bastone con un piccolo cappio sono riusciti ad agganciarlo e tirarlo fuori, per poi metterlo in un sacco di plastica e portarlo via. Liberando così dalla paura i proprietari dell’auto e i vicini di casa, chiuse molti dentro le abitazioni per paura che il rettile dopo la scoperta potesse scappare e infilarsi dentro qualche abitazione. Non è chiaro come il rettile sia finito dentro gli ingranaggi del motore dell’auto, se non intrufolatosi dopo che il proprietario si era recato il giorno precedente in campagna (Foto Nuovosud).