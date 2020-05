Coronavirus, secondo morto ragusano

Ragusa - Dopo la morte del 70enne di Marina di Ragusa (il cui fratello gemello è stato contagiato anch'egli), Ragusa conta la seconda vittima di Coronavirus. E' l'anziano 85enne che si trovava ricoverato in terapia intensiva a Modica. Sottoposto a successivi tamponi, l'uomo si era negativizzato negli ultimi giorni. E' morto a causa dei danni cerebrali precedentemente riportati.

Le condizioni dell'uomo avevano consigliato il suo trasferimento dal reparto di Infettivologia alla Rianimazione, dove però è spirato. L'altra vittima di Ragusa è un signore che in marzo aveva fatto rientro a Marina da Varese. Il suo fratello gemello, anch'egli colpito dal Covid-19, ce l'ha fatta. Sono in totale 7 i morti di Coronavirus in provincia di Ragusa.