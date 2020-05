Si torna a sparare ad Avola, ferito un 23enne

Avola - Sparatoria nella notte ad Avola, dove un uomo è rimasto ferito da colpi di pistola. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Avola, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Aperta una inchiesta coordinata dalla Procura di Siracusa. Le indagini sono condotte dai Carabinieri. La vittima è un 23 enne con precedenti per droga e furto aggravato. Si chiama Paolo Stella ed è del 1997.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale 'Di Maria' di Avola. L'agguato si è verificato in nottata e da una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa la vittima è stata centrata da un proiettile sparato da una pistola di piccolo calibro. Secondo fonti investigative, il ferito non correrebbe pericoli di vita. La procura ha aperto una inchiesta. Sono stati sentiti familiari e conoscenti. Non sono ancora chiare le ragioni della sparatoria, nè tantomeno il movente, anche se chi ha fatto fuoco, avrebbe le ore contate. Resta da capire se l’attentatore ha voluto dare solo un avvertimento alla vittima oppure non è riuscito ad ucciderlo. Potrebbe rivelarsi preziosa la collaborazione del ferito che ha visto la persona che gli ha esploso un proiettile. I carabinieri di Avola hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della zona per tentare di ricostruire nei particolari tutte le fasi dell'agguato.