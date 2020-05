Si incendia un furgone nella galleria dei misteri di Tremonzelli

Polizzi Generosa - E' successo di nuovo. Un furgone è andato distrutto dopo essere rimasto avvolto dalle fiamme nella "galleria dei misteri". Un incendio si è verificato la scorsa notte all'altezza di Tremonzelli, lungo l'autostrada Palermo-Catania. Erano le 3 quando un autotrasportatore che viaggiava in direzione del capoluogo etneo con il suo carico di pesce si è trovato costretto a fermarsi e a scendere dal mezzo.

In pochi minuti l'incendio ha distrutto il furgone e il carico di prodotti ittici. Il tratto dell'autostrada A19 interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso dagli agenti della polizia stradale per consentire alle squadre dei vigili del fuoco di domare le fiamme. Illeso l'uomo alla guida del mezzo che è riuscito a scendere dall'abitacolo prima che le fiamme si propagassero.

Episodi del genere non sono nuovi per la galleria di Tremonzelli. Tra questi lo spegnimento improvviso dei mezzi di trasporto o blackout che coinvolgono apparecchiature elettroniche, radio e display dei comandi. I casi anomali segnalati nel tempo sono stati parecchi ma nessuno è riuscito ancora a spiegarne le cause.