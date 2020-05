Un Roma-Catania costa più di 400 euro. Evviva la Fase 2

Catania - Tu chiamala se vuoi, Fase 2. La capienza sui voli Alitalia che collegano il Continente alla Sicilia è stata ridotta a 96 passeggeri. I prezzi dei biglietti, per un Fiumicino-Catania Fontanarossa, superano i 450 euro. I voli, dal 9 maggio, raddoppiano. Due in più su Catania, due in più su Palermo, da Fiumicino. Andata e ritorno. I posti disponibili sono pochi e i pressi sono schizzati alle stelle.

All'aeroporto di Palermo dal 9 maggio si aggiunge un volo di andata e ritorno nel primo pomeriggio: arrivo alle 14,25 e partenza alle 15,10. Arrivi: 10,25 - 14,25 (dal 9 maggio) - 18,30. Partenze: 11,15 - 15,10 (dal 9 maggio) - 19,15. Da Roma a Catania ai voli delle 9,05 e 17,20 si aggiunge quello delle 13,15. In senso contrario le partenze da Fontanarossa per Roma sono 11,10; 15,20 (il nuovo volo) e 19,25.