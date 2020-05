20enne con ustioni in tutto il corpo, elisoccorso

Rosolini - Un ragazzo di 20 anni, S.Q., è arrivato al Pte di Rosolini con ustioni in tutto il corpo. Non si conoscono le cause delle bruciature, e non si può escludere che il giovane abbia tentato di farla finita. Un elicottero arrivato dalla base di Caltanissetta è atterrato nell'area della Protezione civile di Rosolini, dove il mezzo è decollato per raggiungere il Centro grandi ustionati del 'Cannizzaro' di Catania. I medici hanno segnalato il caso alla Stazione carabinieri di Rosolini che dovranno appurare cosa è realmente accaduto al ventenne.