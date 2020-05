Il VIDEO della mucca al trotto per le strade di Ragusa

Ragusa - Vogliamo dire come sempre quello che pensiamo anche quando a volte il nostro modo di dare le notizie può urtare la sensibilità dei lettori. Perchè quando abbiamo fatto il titolo sulla mucca che per protesta al lockdown fugge dal recinto sapevamo di una mucca viva, e non di una mucca morta. Pubblichiamo ora il video della mucca che fugge a circa trenta chiloemtri all'ora, tra le auto, le moto, del centro storico di Ragusa superiore. Non ci va di fare l'ipotesi più brutta: se avesse travolto un bambino. No, non ci piace. Però una cosa vogliamo dirla ai nostri lettori dall'indignazione facile. Gli stessi che oggi a pranzo hanno assaporato la loro immancabile fettina.

Cosa ci fa stare male nel vedere una mucca uccisa per strada? Di certo sarebbe stato meglio sedarla, se qualcuno dei veterinari dell'Asp fosse intervenuto per tento, con gli strumenti necessari per farlo.