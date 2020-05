Ragusa piange Raffaele Antoci e Giovanni Baglieri

La giornata nera di Ragusa

Ragusa - Giornata nera a Ragusa sul fronte degli incidenti sul lavoro con due morti in poche ore. Nel primo pomeriggio è morto, probabilmente schiacciato da un carrello, un operaio 53enne Raffaele Antoci che lavorava in un’azienda di prefabbrricati edilizi della zona industriale di Ragusa. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio e nonostante i soccorsi per l’uomo non c'è stato nulla fare. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Poco più tardi, un pensionato di 75 anni, Giovanni Baglieri, è morto precipitando da una scala alta 4,5 metri nell’azienda agricola del figlio, in contrada Rabbuina tra Ragusa Ibla e la frazione di San Giacomo. Trasportato d’urgenza in elisoccorso al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania è deceduto subito dopo il ricovero per le fratture riportate.