Ragusa, proclamato il lutto cittadino

Ragusa - "Si chiude una giornata improvvisamente amara per la nostra città.

Ancora frastornati dall’emergenza covid, che lega insieme crisi sanitaria, sociale ed economica con un’ansiosa e comprensibile smania di ripartenza, nelle ultime ore abbiamo vissuto tragedie buie e inaspettate". Così stasera il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

"Ben due vittime di incidenti sul lavoro, che diventano “quasi” tre considerando il suicidio, all’interno del suo locale, da parte di un barista di un comune vicino. Tre uomini, tre tragedie, tre famiglie devastate in un solo giorno, scappato via frenetico come accade da settimane a questa parte.

Con la Giunta municipale abbiamo condiviso la decisione di proclamare il lutto cittadino per queste vittime: doveroso unirci al cordoglio dei loro cari".

Due le tragedie di oggi. Alle 11 del mattino il 75enne ragusano Giovanni Baglieri è morto dopo essere caduto da una scala dell'azienda del figlio, in contrada San Giacomo. Alle 14, il comisano 53enne Raffaele Antoci è morto schiacciato da un carrello nell'azienda Sicep Spa, nella zona industriale.