Trovato morto, impiccato, un uomo nelle campagne di Modica

Modica - Un uomo è stato trovato impiccato nelle campagne di Modica. Si tratterebbe di suicidio. Non si conoscono i motivi dell'insano gesto. La tragedia in contrada Quartarella. Si tratta di un anziano 84enne, M.S. che abitava a Quartarella Passo Cane. A fare la scoperta sono stati i figli dell’uomo questa mattina. È stato trovato impiccato all’interno della stalla. L’uomo viveva con la moglie. Attualmente sul posto i sanitari del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi del caso.