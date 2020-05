Dimesso da malattie infettive il gemello di Varese

Modica - È stato trasferito nella riabilitazione di Scicli il gemello di Varese che era stato ricoverato assieme al fratello, purtroppo, deceduto lo scorso mese di aprile. Entrambi i fratelli erano arrivati a Marina di Ragusa ospiti di parenti.

Il paziente, sottoposto a tampone, è risultato negativo. Adesso potrà iniziare la sua “fase 2” che richiederà tempo ma le condizioni cliniche sono decisamente buone. I ricoverati, sempre in Malattie infettive di Modica, scendano a tre. Intanto, il numero dei tamponi effettuati in provincia sale a 7298 di cui: negativi 7140; test positivi, dall’inizio della pandemia, 145. Test in corso 67, test in programma 124. Il numero dei soggetti positivi, dall’inizio della pandemia, è di 90.

Foto: ospedale covid Modica: il saluto degli operatori sanitari al paziente.