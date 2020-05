Fase 2: Meccatronica, Dpi in edicole e in centri commerciali

PALERMO, 19 MAG Mascherine e gel igienizzanti da domani saranno in vendita anche in 350 edicole a Palermo, Trapani ed Agrigento. E' quanto prevede un accordo firmato dalle aziende di Meccatronica Sicilia e la Aenne press Spa, società leader nella logistica e nell'organizzazione della distribuzione giornaliera di prodotti editoriali. Il primo stock riguarda la fornitura di 21 mila mascherine e 1.250 confezioni di igienizzante. Il Distretto inoltre ha aperto un nuovo fronte: quello dei distributori automatici e degli h24. In questo caso l'accordo è stato siglato con cinque vending del settore: sono in totale, in questa fase, 3.600 cover piazzate nelle macchinette automatiche all'interno di ospedali e centri commerciali a Palermo, Catania, Messina, Trapani e Caltanissetta. Anche a Caltanissetta, inoltre, a gestire i distributori h24 è la società Twister. E in trattativa c'è la distribuzione delle cover anche fuori dall'isola con partnership a Roma, Milano, Genova, Verona e in Piemonte.

"Abbiamo rifornito sanitari, aziende pubbliche e private e adesso le nostre imprese stanno facendo un ulteriore sforzo produttivo per le esigenze di tutti i cittadini dopo l'avvio della Fase 2 e dell'obbligatorietà dei Dpi " afferma il presidente di Meccatronica Sicilia, Antonello Mineo. (ANSA).