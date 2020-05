Wayne Carini: I miei nonni erano della provincia di Ragusa

Ragusa - Carini, un cognome che ha la Sicilia nel Dna. Wayne Carini (Portland, Connecticut, 1951) è grande restauratore di auto d'epoca e personaggio televisivo noto in tutto il mondo per il suo amore per le auto classiche. Deve la sua fama serie alla serie TV Chasing Classic Cars, in onda in Italia su Motor Trend, canale 418 di Sky e 59 del digitale terrestre. Figlio di Robert (Bob) Carini e Rosemary Carini, Wayne ha ereditato dal papà la passione per le auto d'epoca.

In occasione della sua presenza alla Mille Miglia, a Brescia, nel 2016, Wayne ha rivelato di avere origini ragusane. I nonni emigrarono in America in cerca di fortuna nel secolo scorso. Bob nacque in America nel 1922 e nel 51 nacque Wayne, oggi affermato uomo di televisione, che nei baffi, nella statura, e nella posa tradisce in maniera trasperente le origini sicule e ragusane. Nella foto sotto, il piccolo Wayne col papà Bob.