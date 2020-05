Test sierologici, a Ragusa 5 su 100 sono positivi al Coronavirus

Ragusa - Cinque persone su 100 positive ai test sierologici del coronavirus. I primi risultati siciliani degli screening sulla popolazione vengono dalle province di Trapani e Ragusa, dove sono stati avviati i controlli prima che nelle altre province siciliane. I dati emersi rivelano che la percentuale di popolazione venuta a contatto con il virus è molto superiore rispetto a quella che ha sviluppato i sintomi. Ragusa è ufficialmente una delle province con meno casi accertati (90 su 7.454 tamponi eseguiti), ma i test sierologici hanno riservato qualche sorpresa. Dai primi risultati dei test sui sanitari emerge una fetta di persone che hanno sviluppato gli anticorpi pari al 5% circa. A Ragusa, su 289 test, 22 sono risultati positivi, a Modica il 4%, a Vittoria il 3%.

Per avere un quadro ancora più dettagliato in questi giorni sono partiti anche gli screening su forze dell’ordine e personale della questura. Altri 10.000 test saranno eseguiti in Sicilia nei prossimi giorni su tutta la popolazione carceraria (quasi mille fra detenuti e polizia penitenziaria), questura (500), poi carabinieri, vigili del fuoco e le altre categorie a rischio, secondo quanto stabilito da una circolare del Dipartimento attività sanitarie del 4 maggio.