Incidente mortale sulla Siracusa-Gela, muore donna 56enne

Avola - Incidente mortale nel pomeriggio sull’autostrada Siracusa – Gela all’altezza dello svincolo di Avola. A perdere la vita una donna, una 56enne originaria di Priolo che per cause ancora al vaglio degli inquirenti avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, una Hyundai – diretto in direzione sud – scontrandosi contro un furgone frigo.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione per la conducente del veicolo non c’è stato nulla da fare in quanto la donna sarebbe morta sul colpo. Sul posto oltre al personale sanitario anche gli agenti della Polstrada che stanno effettuando i rilievi del caso e gestendo il traffico veicolare per i mezzi diretti verso Noto e Rosolini.