Parcheggiatore morde poliziotto

Catania - Un parcheggiatore abusivo corpulento e molto alto, di origini straniere, Innocent Akoabue, ha aggredito brutalmente agenti di polizia che in piazza Mancini Battaglia, a Catania, volevano identificarlo. Nella violenta colluttazione l'uomo è stato immobilizzato con la pistola ad impulsi elettrici, ma prima ha morso un poliziotto a una mano e ha rotto un dito a un altro agente. In attesa dell'udienza per direttissima, il cittadino dello Zimbawe è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a disposizione del pm di turno.