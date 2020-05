Pescato uno squalo nel mare di Catania. VIDEO

Catania - Uno squalo Mako (Isurus oxyrinchus) è stato pescato nelle acque di Catania. E' stato vvittima di by-catch, cioè di cattura accidentale di un esemplare che non costituiva la specie obiettivo dell’attrezzo da pesca utilizzato (in questo caso palangaro per tonni). Si stima misurasse quasi quattro metri di lunghezza e, nonostante i grandi denti facciano pensare a uno squalo bianco, le sue caratteristiche morfologiche riconducono senza dubbio a un grosso Mako. Osservare questa specie al largo delle nostre coste non è raro. È inoltre uno degli squali più veloci al mondo, capace di compiere anche dei balzi spettacolari fuori dall'acqua.