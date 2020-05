Vandali in azione nella scuola Portella della Ginestra

Vittoria - Vandali in azione nell'Istituto Comprensivo 'Portella della Ginestra' di Vittoria. Mentre la dirigente scolastica e il personale non docente erano impegnati a tappezzare di immagini di Falconee Borsellino il quartiere della scuola, ignoti in pieno giorno facevano irruzione nei locali dell'istituto danneggiando porte, l'auditorium e il laboratorio linguistico. "Un'azione deprecabile e vergognosa - dice la dirigente Daniela Mercante - ma non abbiamo ceduto allo sconforto. E ci siamo subito sbracciati per rimettere tutto a posto e gli operai del Comune sono intervenuti per le riparazioni urgenti. Siamo pronti per la giornata della legalità di oggi. I nostri alunni, le loro famiglie, hanno esposto dai loro balconi lenzuoli bianchi e banner con le frasi di Giovanni Falcone".