Riapre Palazzo Bonelli Patanè

Scicli - Il 30 maggio ci sarà una bellissima sorpresa per tutti i viaggiatori siciliani che vorranno passare una o più giornate di relax a Scicli dopo la quarantena.

In occasione del ponte festivo del 2 giugno, riapre al pubblico la sua porta maestosa uno dei luoghi d’arte più suggestivi della Vigata di Montalbano: Palazzo Bonelli Patanè. Il prestigioso palazzo neoclassico e liberty, con i suoi meravigliosi affreschi realizzati dal maestro avolese Raffaele Scalia, sarà fruibile alle visite dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, accompagnando i visitatori in un viaggio eccezionale nel mondo aristocratico-borghese del Val di Noto di inizio novecento.

Un’occasione unica per riassaporare quel gusto della scoperta che, purtroppo la forzata permanenza a casa ci aveva tolto, un viaggio nel viaggio nella Sicilia nobiliare per abbracciare nuovamente la nostra libertà, naturalmente in tutta sicurezza. Palazzo Bonelli Patané, solo per il mese di giugno, sarà aperto solo nei weekend.

Per informazioni, visite e prenotazioni: 340.4756053 oppure info@sciclialbergodiffuso.it