Claudio Bisio: mia mamma morta forse per Coronavirus

Milano - Claudio Bisio (Novi Ligure, 1957) ha perso la mamma, forse per Coronavirus. «Per me la pandemia è stato un momento duro, perchè il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia», racconta Claudio Bisio.

«Tanti amici medici erano disperati: perché non hanno fatto i tamponi? Uno può sbagliare all’inizio, quando ancora non si capiva l’entità della tragedia. Il sindaco Beppe Sala lo ha fatto, ha sbagliato, ma ha chiesto scusa. Perservare nell’errore no. Qui il governatore Fontana e l’assessore Gallera hanno perseverato e non riconosciuto i troppi errori fatti».

«Sono tra i firmatari per il commissariamento della Regione. Fontana e Gallera devono andare a casa. Anche se non c’è stato dolo, c’è stata una grande dose di insipienza. E aspetteremo il corso della giustizia sul Pio Albergo Trivulzio».

«Non possiamo copiare Trump. In Germania, ma anche in Veneto l’hanno gestita meglio. Questo è il risultato della gestione della sanità in Lombardia che ha abbandonato la medicina territoriale. La presunta eccellenza lombarda c’è in certi interventi, in cardiologia , ma non eravamo certo pronti per l’emergenza. Per non parlare della cosa ridicola di quell’ospedale in Fiera».