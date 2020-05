Scooter contro fuoristrada, muore 44enne. FOTO

Messina - Un motociclista è morto in un scontro con un'autovettura avvenuto strada statale 113, Settentrionale Sicula, nei pressi di Marmora. La vittima era Francesco Tedesco, un infermiere di 44 anni. L'uomo era su uno scooter che si è scontrato contro un fuoristrada, un Pickup. Lo scooterista è morto sul colpo, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto dalla vicina postazione di Villafranca Torrena. Francesco Tedesco, lavorava al Policlinico di Messina, ma abitava a Villafranca Tirrena.

La vittima, sposato e padre di una figlia, stava procedendo in sella al suo scooter in direzione Villafranca Tirrena, stava facendo probabilmente ritorno a casa quando si è visto sbarrato la strada dal fuoristada. L’impatto è stato tremendo, il conducente del mezzo a due ruote è andato a sbattere contro la fiancata sinistra del Pk, mentre lo scooter è finito sotto il fuoristrada.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente del fuoristrada, il quale ha tentato di prestare alla vittima i primi soccorsi, rivelatisi comunque inutili. Tedesco indossava regolarmente il casco e viaggiava da sola sul mezzo a due ruote.