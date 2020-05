Test sierologici, 14 positivi nel ragusano

Ragusa - È iniziata la fase 2 all’Asp di Ragusa. Già predisposta tutta una serie di misure e attività per ripristinare gli accessi nei Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda, i ricoveri ospedalieri e le prestazioni ambulatoriali. Nel frattempo non è minimamente rallentata l’attività di prevenzione che assicura lo svolgimento sia dei tamponi sia dei test sierologici. Infatti, ad oggi si registra l’effettuazione di 8503 tamponi. Tamponi positivi 151, dall’inizio dell’emergenza, su 91 soggetti positivi. Tamponi negativi 8361. Tamponi in corso 47. Tamponi da effettuare 231. I test sierologici eseguiti, dato aggiornato a ieri 25 maggio, è di 1615.

Ragusa, 671: Positivi 3. Modica, 629: Positivi 7 Vittoria, 270: Positivi 4. Positivi al test IgG, 14. Foto: COVID-TEAM del Giovanni Paolo II che sta offrendo un servizio di diagnostica molecolare H24.