Assiste a un incidente e muore di infarto

Pozzallo - Un uomo è morto stamani, intorno alle dieci, dopo aver assistito a un incidente stradale che gli ha provocato un infarto. Il sinistro si è verificato in una delle arterie più importanti di Pozzallo, la via Torino, all'angolo con la via Luigi Sturzo. L'uomo aveva comprato il pane e stava uscendo dal panificio quando ha assistito allo scontro fra un'auto e uno scooter. L'uomo ha prestato soccorso allo scooterista, la scena gli ha provocato però una fibrillazione cardiaca che lo ha stroncato sul colpo. Lascia la moglie e due figli.

Il giovane sullo scooter ha riportato la frattura di una gamba.