Auto contro palo, muore imprenditore 51enne

Enna - Un imprenditore zootecnico di 51 anni, Antonio Leanza, e' morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Santa Maria, a pochi passi dal cimitero di Gagliano Castelferrato (Enna). La sua auto, una Fiat Punto, è sbandata ed e' andata a sbattere contro un palo della luce. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, con i vigili urbani e un'ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi più accreditata al momento e' che l'uomo, rientrando dal lavoro, abbia perso i sensi a seguito di un malore.